"Астарта" направит 15 млн грн на борьбу с коронавирусом

Агоропромхолдинг "Астарта" к концу первого квартала выделит на меры по преодолению коронавируса 15 млн грн, сообщила компания в Facebook в среду.

"Мы закупаем и передаем медицинским учреждениям оборудования, тесты, индивидуальные средства защиты, дезинфицирующие средства и другие необходимые материалы. В настоящее время помощь получили 24 больницы в Полтавской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской областях, и эта программа поддержки продолжается", - отметили в компании.

"Астарта" также закупила 15 аппаратов искусственной вентиляции легких и 5 кислородных концентраторов для ряда больниц, поставка этого оборудования ожидается из-за рубежа в апреле-мае. Кроме того, передала для 36 больниц наборы с необходимой защитой для врачей.

Компания проинформировала, что еще с середины февраля "Астарта" начала централизованно внедрять на всех предприятиях дополнительные санитарные мероприятия. С 16 марта перевела максимальное количество работников на режим удаленной работы.

На производствах "Астарта" усилила защитные меры: на предприятиях оборудованы контрольные санитарные пункты, работники обеспечены масками и перчатками, в помещениях несколько раз в день осуществляется влажную уборку с дезинфицирующими средствами. Ежедневно собирается и анализируется информация о состоянии здоровья сотрудников и их родственников.

При этом, по мнению генерального директора агропромхолдинга "Астарта" Виктора Иванчика, введение чрезвычайного положения в стране является нецелесообразным, так как это может привести к значительным потерям для экономики и финансового обеспечения.

"Предприниматели сознательные в своей ответственности по наполнению государственного бюджета! Но для этого наши предприятия должны работать и направлять свою продукцию на внутренний и внешние рынки,"- пояснил он.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 25 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

"Астарта" после трех лет прибыльной работы в 2018 году получила чистый убыток EUR21,11 млн. Ее выручка в 2018 году сократилась на 18,8% – до EUR372,22 млн, а EBITDA – в 2,1 раза, до EUR56,87 млн.