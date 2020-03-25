Rozetka отмечает рост продаж товаров для творчества и фитнеса за время карантина

Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.ua (ООО "Розетка.Уа", Киев) отмечает рост продаж товаров для творчества, товаров для фитнеса и настольных игр за прошедшие две недели, об этом говорится в письме основателя и совладельца компании Владислава Чечеткина, разосланном клиентам компании вечером 24 марта.

"В последние две недели мы наблюдаем небывалый — почти 250% — рост продаж товаров для фитнеса. Это значит, что вы решили и на карантине заниматься спортом. А еще на 280% выросли товары для творчества, на 156% — настольные игры и на 40% — книги. Мы точно выйдем из этого испытания умнее и сплоченнее. И, надеюсь, в хорошей физической форме", - отмечается в тексте письма.

Основатель маркетплейса также обратился к клиентам Rozetka с просьбой постараться перевести максимальное количество покупок в онлайн и по возможности поддержать малый украинский бизнес.

"Заказывайте в онлайне еду, одежду, посуду, что угодно, что сделано в Украине. Для вас маленькая банка меда будет приятной мелочью, а для производителя может стать спасательным кругом", - отмечается в письме.

Чечеткин также подчеркивает, что все заказы, сделанные на маркетплейсе, можно получить как адресной курьерской доставкой, так и забрать в точках самовывоза.

"Мы в ROZETKA работаем практически 24/7. Мы ускоряемся, трансформируемся под ваши нужды, привлекаем дополнительных сотрудников склада, операторов и курьеров, оптимизируем процессы", - подчеркивается в письме совладельца Rozetka.

Как сообщалось, Rozetka наращивает штат сотрудников в связи с лавинообразным увеличением количества заказов и предупреждает о возможных задержках доставки.

Ранее группа компаний "Нова Пошта" совместно с интернет-магазином Rozetka и торговой сетью АТБ в тестовом режиме запустили услугу доставки продуктов питания в Днепропетровской области.

В свою очередь, маркетплейс Prom.ua, входящий в группу компаний EVO, принял решение изъять из каталога все медицинские маски и дезинфекторы, размещенные от лица новых продавцов, с целью недопущения спекуляции.

17 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разработке вместе с известными ритейлерами и службами доставки структуры для помощи отдельным уязвимым и нуждающимся в помощи категориям граждан в период ограничительных мер из-за коронавируса.