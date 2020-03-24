Гривня на межбанке впервые с 10 марта обошлась без поддержки НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) во вторник впервые с 10 марта не проводил интервенции на межбанковском валютном рынке по продаже валюты, сообщил регулятор на своей странице в Facebook.

"Межбанковский рынок балансировался без нашего участия. Котировки находились преимущественно в диапазоне 27,7-28,0 грн/$1", – говорится в сообщении.

Нацбанк также сообщил, что проблема с отсутствием наличной валюты в банках постепенно решается – ближайшие дни в Украину поступит большая партия наличных долларов, которые регулятор обменяет на безналичные.

Как сообщалось, в понедельник, 23 марта центробанк продал на межбанке в поддержку гривни $50 млн.

Согласно данным Нацбанка, на прошлой регулятор купил на межбанке $50 млн, а продал $1,088 млрд. В частности, в понедельник Нацбанк продал $238 млн, во вторник – $300 млн, в среду и в четверг – по $200 млн и в пятницу купил $50 млн и продал $150 млн.

В целом с начала года, с учетом вторника, 24 марта, Нацбанк купил в резервы $1,28 млрд, а продал $2,72 млрд, свидетельствуют его данные.

Как сообщалось, с 10 по 19 марта курс гривни на межбанке упал с 24,995 грн/$1 до 27,845 грн/$1, и, после укрепления по итогам торгов 20 марта до 27,5 грн/$1, курс начал снова снижаться и 24 марта достиг 27,955 грн/$1. Вечером во вторник на наличном рынке курс нацвалюты составил 27,51-28,30 грн/$1 (купля-продажа), на "сером" – 27,98-28,13 грн/$1.