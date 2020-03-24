"Укрспирт" оставит цены на спирт на нынешнем уровне, несмотря на сезонное повышение цен на сырье

ГП "Укрспирт" не будет поднимать цены на спирт, несмотря на сезонное повышение цен на сырье - кукурузу и пшеницу, говорится в сообщении компании.

"Наше основное сырье - это кукуруза и пшеница. Его хватает, правда, увеличивается цена на него. В частности, на кукурузу. Это ежегодная практика весной, здесь нет ничего сверхъестественного. Но мы в "Укрспирте" приняли решение, что не будем увеличивать цены на спирт, потому что сейчас вообще не время для этого. Мы работаем по тем же ценам, что были и месяц назад, и два месяца, и полгода", - цитируется в сообщении и.о. председателя "Укрспирта" Сергей Блескун.

По его словам, совокупная мощность всех действующих заводов "Укрспирта" - 26 тыс. дал в сутки. "Этого объема сейчас достаточно, чтобы сегодня удовлетворить потребности страны в спирте", - заметил Блескун.

Как сообщалось, "Укрспирт" приостановил отгрузку спирта на экспорт и запустил в работу дополнительно четыре завода в связи с повышенным спросом на медицинский спирт в Украине из-за распространения COVID-19. В общем, сейчас работают 14 заводов.

Госпредприятие "Укрспирт" - крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. Находится в управлении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Его общая производственная мощность - более 36 млн дал в год. Работу обеспечивает 41 производственная площадка, в марте 2020 года работают 10.

Сейчас предприятие готовят к передаче в Фонд государственного имущества на приватизацию.

"Укрспирт" в 2019 году нарастил чистую прибыль в 1,9 раза по сравнению с 2018 годом – до 40,3 млн грн. Производство спирта ГП упало на 5% - до 5,9 млн дал.