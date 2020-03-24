Экономика

19:17 24.03.2020

Regal Petroleum за $8,630 млн купила "Аркону Газ-Энергия"

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Regal Petroleum за $8,630 млн купила "Аркону Газ-Энергия"

Британская нефтегазовая компания Regal Petroleum plc. с активами в Украине приобрела за $8,63 млн ООО "Аркона Газ-Энергия", владеющее лицензией на исследовательско-промышленную разработку Свистунивско-Червонолуцкого газоконденсатного месторождения (Полтавская обл.), сообщила компания на сайте Лондонской фондовой биржи во вторник.

Первый транш по сделке, которая была закрыта сегодня в результате подписания с владельцами компании – Игорем Мычко, Александром Нещотным, Дмитрием Волонцом и Олегом Ольховым соглашения о ее приобретении, обозначен в сумме $4,315 млн.

Вторая часть выплат равна $2,157 млн и будет перечислена бывшим собственникам в случае осуществления определенных условий сделки. Речь идет, в том числе, об удовлетворительном урегулировании претензий третей стороны к "Арконе" по части лицензии. В случае осуществления второго платежа третий транш также в объеме $2,157 млн последует за вторым в течение года.

Согласно данным ГНПП "Геоинформ Украины", лицензия "Аркона Газ-Энергия" на разработку Свистунивско-Червонолуцского месторождения действует до 18 мая 2037 года.

В сообщении Regal указывается, что в настоящее время лицензионный участок насчитывает пять скважин, ни одна из которых не находится в эксплуатации. Утвержденные Госкомиссией по запасам полезных ископаемых запасы углеводородов лицензионного участка составляют 38 млн баррелей нефтяного эквивалента (MMboe), в частности запасы природного газа – 4,9 млрд куб. м, конденсата – 0,86 млн тонн. Проведенный компанией анализ подтвердил данные показатели, в то же время они не оценивались независимым оценщиком, отметили в Regal.

В настоящее время компания намеревается приступить к определению плана разработки месторождения. Он может предусматривать начало бурения скважины в течение следующих 12 месяцев.

В сообщении указывается, что согласно неаудированной финансовой отчетности "Аркона Газ-Энергия", по состоянию на 31 декабря 2019 года ее активы составляли 2,6 млн грн, убытки после налогообложения – 1,6 млн грн.

Как сообщалось, Regal по итогам 2018 года увеличила чистую прибыль в 23,6 раза по сравнению с 2017 годом – до $54,3 млн. Показатель чистой прибыли включал, в том числе, восстановление стоимости активов (в сумме $36,1 млн за счет переоценки оставшихся резервов и запасов на MEX-GOL и SV), обесцененных в предыдущие периоды.

Мажоритарным акционером Regal, которому принадлежит 82,65%, является Pelidona Services Limited (Кипр) из группы "Смарт-Холдинг". Еще 6.95% акций принадлежит Pope Asset Management.

Теги: #лицензия #regal_petroleum
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