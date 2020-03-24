Экономика

18:24 24.03.2020

ЧБТР выделит около EUR900 млн в помощь клиентам, пострадавшим от эпидемии Covid-19

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ЧБТР выделит около EUR900 млн в помощь клиентам, пострадавшим от эпидемии Covid-19

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) заявляет о готовности направить около EUR900 млн в помощь отраслям, пострадавших от коронавируса.

"Банк намерен перенаправить финансирование в размере около EUR900 млн, запланированное на новые операции в 2020 году, на помощь секторам и отраслям, наиболее пострадавшим от потрясений, вызванных распространением коронавирусной инфекции Covid-19", - говорится в пресс-релизе банка, распространенном во вторник.

ЧБТР отмечает, что в это сложное время выражает поддержку своим странам-членам, которые прилагают усилия, направленные на сдерживание распространения коронавируса и уменьшение его негативного влияния на жизнь людей, общества и экономическую деятельность.

"Мы предоставим дополнительную техническую помощь клиентам, пострадавшим от кризиса, с целью облегчения подготовки проектов, а именно разработки бизнес-планов, технико-экономического обоснования, оценки воздействия на окружающую среду и тому подобное. Банк сосредоточится на оказании помощи органам местного самоуправления, коммунальным, производственным и фармацевтическим компаниям, находящимся на передовой в борьбе против Covid-19 ", - сообщается также в пресс-релизе.

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) - это международная финансовая организация, которую основали Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Молдова, Румыния, Россия, Турция и Украина. Штаб-квартира ЧБТР находится в Салониках, Греция. ЧБТР поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество, предоставляя займы, кредитные линии, капитал и гарантии для проектов, а также финансирования торговли в государственном и частном секторах стран-членов.

Уставный капитал Банка составляет EUR3,45 млрд. Standard and Poor's оценивает долгосрочный рейтинг ЧБТР на уровне "A-", а по шкале Moody's Банк соответствует уровню "A2".

Теги: #чбтр #коронавирус
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