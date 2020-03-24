ЕИБ планирует предоставить Украине заем в 40 млн евро на борьбу с коронавируса

Европейский инвестиционный банк планирует предоставить Украине заем в 40 млн евро на борьбу с коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий Украины.

«На прошлой неделе министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев провел совещание с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) средствами онлайн связи. Стороны обсудили вопросы привлечения займа в объеме 40 млн евро для быстрого реагирования и проведения необходимых мероприятий по преодолению коронавируса в Украине», - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Данный заем будет предоставлен в рамках действующего проекта «Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины», открытого в 2014 году.

«23 марта Минрегион получил от ЕИБ план действий по оказанию оговоренного займа. Сейчас стороны согласовывают детали и сроки сотрудничества», - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что представители ЕИБ отметили, что поддерживают стратегию правительства Украины и подтвердили, что для всего мира, и для Украины также в настоящее время является сверхважной возможность использования достаточного количества современного медицинского оборудования для борьбы с COVID-19.