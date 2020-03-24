"Укравтодор" выбрал 3 компании для ремонта дороги от Северодонецка до Станицы Луганской, работы планируют начать в начале апреля

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") по итогам проведения тендерных процедур определило ООО "Автомагистраль Юг", "Ростдорстрой" и "ОНУР Конструкцион Интернешнл" подрядчиками для проведения в целом 123 км среднего текущего ремонта автодороги от Северодонецка до Станицы Луганской.

"Общая протяженность маршрута - 123 км. Для страны, которая привыкла наслаждаться ямочным ремонтом и ремонтом под выборы по 1 км протяженностью, это – круто", - написал глава "Укравтодора" Александр Кубраков в Facebook.

По планам "Укравтодора", подписание договоров должно состояться после завершения сроков возможности опротестования итогов тендера.

"Работы планируется начать через неделю после заключения договоров. Из 123 км обновленной дороги 8 км уже ремонтировались ранее", - отметили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Укравтодора".

Как отметил Кубраков, согласно итогам тендерных процедур, участок автодороги Т-13-06 Северодонецк-Новоайдар протяженностью 37 км будет ремонтировать "Автомагистраль-Юг", стоимость работ – 640,337 млн грн.

Участок протяженностью 32 км дороги Н-21 Старобельск-Луганск-Хрустальный-Макеевка–Донецк будет ремонтировать "Ростдорстрой", стоимость работ – 816, 99 млн грн.

Дорогу Т-13-09 Счастье-Широкий на участке длиной в 27 км и 19 км автодороги Р-22 КПП "Красная Таловка"-Луганск будет ремонтировать "ОНУР Конструкцион Интернешнл", стоимость ремонтов 473,994 млн грн и 405,669 млн грн соответственно.