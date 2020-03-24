Экономика

10:05 24.03.2020

Танкер с Azeri Light для Беларуси прибыл в порт Одессы

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Танкер с Azeri Light для Беларуси прибыл в порт Одессы

Второй танкер с азербайджанской нефтью Azeri Light утром во вторник прибыл в порт Одессы и встал на разгрузку, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Танкер в Одессе с утра встал под разгрузку. Нефть на Мозырский НПЗ прокачают до конца марта", - сказал Тищенко.

Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) в воскресенье отправила из Супсы вторую партию с азербайджанской нефтью концерну "Белнефтехим". "Таким образом, компания осуществила все поставки, предусмотренные по соглашению с "Белнефтехим", - сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Он не уточнил, ведутся ли переговоры с беларуской стороной насчет новых поставок.

"На этом пока все. Дальше посмотрим", - сказал Ахмедов.

Socar Trading (дочерняя структура ГНКАР) в марте должна поставить для Беларуси три партии нефти общим объемом около 250 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод "Одесса-Броды". 12 марта в одесский порт из Джейхана прибыл танкер с 90 тыс. тонн азербайджанской нефти Azeri Light, 15 марта - 80 тыс. тонн Urals из Новороссийска. Во вторник прибыл танкер с 80 тыс. тонн нефти сорта Azeri light из Супсы. Далее нефть будет прокачана по трубопроводу Одесса-Броды и затем через Брода-Мозырь (вставка на "Дружбе") на Мозырский НПЗ.

По данным "Белнефтехима", ГНКАР может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.

Поставки нефти из Азербайджана в Беларусь через Одесса-Броды осуществлялись в 2011 году. Контракт предусматривал 4 млн тонн, однако фактический объем отгрузок составил около 900 тыс. тонн.

Поставки нефти в Беларусь на южном направлении через Украину возобновлены из-за отсутствия импорта от крупных российских компаний из-за разногласий в цене.

Концерн "Белнефтехим" ожидает, что в марте суммарный объем поставок танкерной нефти в Беларусь составит около 570 тыс. тонн, в том числе 320 тыс. тонн - через Клайпеду, 250 тыс. тонн - через Одессу.

Теги: #белнефтехим #нефть #беларусь #тищенко #одесса
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