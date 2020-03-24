Экономика

09:18 24.03.2020

Капитализация Apple опустилась ниже $1 трлн

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Капитализация Apple опустилась ниже $1 трлн

Капитализация Apple Inc. (SPB: AAPL) в понедельник опустилась ниже $1 трлн, и единственной американской компанией с рыночной стоимостью выше этой отметки остается Microsoft Corp. (SPB: MSFT)

Акции Apple Inc. подешевели по итогам торгов на 2,1% - до $224,37.

Фондовый рынок США завершил снижением очередную сессию, не дождавшись принятия американскими законодателями пакета мер по поддержке экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Капитализация Apple находилась выше $1 трлн с октября прошлого года. В феврале 2020 года она приближалась к отметке в $1,4 трлн и с этого момента упала уже на 31%.

Для сравнения: индекс S&P 500 снизился за то же время на 34%.

Apple стала одной из первых компаний, заявивших о негативном влиянии коронавируса на ее отчетность. Еще 18 февраля компания предупредила, что ее выручка во втором финквартале (заканчивается 30 марта) не достигнет прогнозов из-за эпидемии в Китае.

Среди американских компаний, капитализация которых когда-либо поднималась выше $1 трлн, помимо Apple и Microsoft - Alphabet (SPB: GOOG) Inc. и Amazon (SPB: AMZN).com. Рыночная стоимость Microsoft по итогам торгов в понедельник составила $1,03 трлн, Amazon - $947 млрд, Alphabet - $725 млрд.

Еще одна компания с капитализацией выше $1 трлн - Saudi Aramco. Рыночная стоимость саудовской государственной нефтекомпании, достигавшая ранее в этом году $2 трлн, в настоящее время составляет порядка $1,5 трлн.

Теги: #капитализация #apple
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