Экономика

19:39 23.03.2020

Программу с МВФ следовало бы как минимум увеличить до $10 млрд - глава Dragon Capital

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Программу с МВФ следовало бы как минимум увеличить до $10 млрд - глава Dragon Capital

Программу с Международным валютным фондом (МВФ) следует увеличить вдвое или как минимум с $5,5 млрд до $10 млрд, полагает глава инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала.

"Ту программу расширенного финансирования, которую мы согласовали на $5,5 млрд в декабре, нужно увеличить вдвое - как минимум до $10 млрд. И как минимум половину из этих денег мы должны получить в этом году в бюджет, а не в резервы Национального банка", - сказал Фиала в ходе организованной Европейской бизнес ассоциацией онлайн-дискуссии в понедельник.

Он также отметил, что Украина ожидает минимум $1 млрд от Всемирного банка, а также EUR0,5 млрд от Евросоюза в этом году.

"Получение этих средств позволит нам рефинансировать наш текущий долг, профинансировать увеличенный дефицит бюджета, который должен смягчить этот макроэкономический удар", - отметил Фиала.

По его словам, Dragon Capital пока не сокращал зарплаты сотрудникам и штат.

"Конечно, важно покупать маски и другие средства, помогать больницам, но не менее важно сохранить людям рабочие места и не увеличивать безработицу", - прокомментировал Томаш Фиала.

По его словам, более 90% штата переведено на работу из дому.

Теги: #программа #мнение #мвф
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