Экономика

19:27 23.03.2020

ЕС в связи с кризисом коронавируса приостановил действие Пакта стабильности и роста

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ЕС в связи с кризисом коронавируса приостановил действие Пакта стабильности и роста

Европейский союз в связи со вспышкой коронавируса приостановил действие Пакта стабильности и роста, говорится в заявлении министров финансов ЕС, распространенном в понедельник.

"Пандемия Covid-19 привела к серьезному экономическому шоку, который уже оказывает существенное негативное влияние на Европейский союз", - отмечается в документе.

"Последствия для нашей экономики будут зависеть как от продолжительности пандемии, так и от мер, принимаемых национальными властями и на европейском уровне", - подчеркивается в нем.

Серьезный экономический спад, ожидаемый в этом году, требует решительного, масштабного и скоординированного политического ответа, отмечают министры.

Они подчеркивают необходимость действовать решительно, чтобы шок был как можно более коротким и ограниченным, не нанес непоправимого ущерба экономике ЕС и, следовательно, устойчивости государственных финансов в среднесрочной перспективе.

Министры по-прежнему полностью привержены соблюдению Пакта стабильности и роста, говорится в заявлении.

Теги: #ес #вирус #пакт #приостановка
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