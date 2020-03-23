Экономика

19:16 23.03.2020

Total даст больницам, борющимся с коронавирусом, ваучеры на бензин на 50 млн евро

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Total даст больницам, борющимся с коронавирусом, ваучеры на бензин на 50 млн евро

Французская Total (SPB: TOT) решила поддержать поставками топлива медицинский персонал французских больниц, мобилизованных для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщила компания.

По согласованию с органами здравоохранения Франции Total предоставит больницам ваучеры на бензин на сумму до 50 миллионов евро, которые можно будет использовать на АЗС компании.

Кроме того, фонд общего назначения Total внесет 5 миллионов евро в Институт Пастера, а также в больницы и ассоциации здравоохранения, участвующие в борьбе с COVID-19.

Теги: #коронавирус #франция
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