Total даст больницам, борющимся с коронавирусом, ваучеры на бензин на 50 млн евро

Французская Total (SPB: TOT) решила поддержать поставками топлива медицинский персонал французских больниц, мобилизованных для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщила компания.

По согласованию с органами здравоохранения Франции Total предоставит больницам ваучеры на бензин на сумму до 50 миллионов евро, которые можно будет использовать на АЗС компании.

Кроме того, фонд общего назначения Total внесет 5 миллионов евро в Институт Пастера, а также в больницы и ассоциации здравоохранения, участвующие в борьбе с COVID-19.