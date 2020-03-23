Сеть Eva заявила о незаконных попытках местных властей закрыть ее магазины в условиях карантина

ООО "РУШ" (Днепр), управляющее сетью из около 1000 парфюмерно-косметических магазинов Eva в Украине, заявляет о неправомерных попытках некоторых органов местного самоуправления закрыть магазины сети в условиях карантина.

"В последнее время некоторые местные органы государственной исполнительной власти и органы местного самоуправления, к сожалению, начали свободно толковать решения правительства Украины, а именно постановление Кабинета министров №211 от 11 марта 2020 года… и выдавать предписания о закрытии магазинов, осуществляющих торговлю средствами гигиены, что фактически не только не способствует предотвращению распространения в регионах коронавирусной инфекции, но и не соответствует нормам действующего законодательства", - говорится в сообщении пресс-службы сети.

В нем отмечается, что для обеспечения жизнедеятельности городов и других населенных пунктов страны, создания гражданам условий для противодействия распространению коронавирусной инфекции в данном постановлении сделано исключение для некоторых групп субъектов хозяйствования.

"К этим группам относятся, например, субъекты хозяйствования, занимающиеся розничной торговлей продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарствами и изделиями медицинского назначения, средствами связи, осуществляющих банковскою и страховою деятельности, а также торговую деятельность и деятельность по предоставлению услуг по общественному питанию с применением адресной доставки заказов при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты", - добавили в сети.

ООО "Руш" основано в 2002 году. Имеет 40 собственных торговых марок, которые представлены товарами для дома, парфюмерией, косметикой, бижутерией, средствами личной гигиены, аксессуарами, бельем и детскими товарами.

Компания Nometros Investments Ltd. (Кипр) приобрела 100% ООО "Руш" в 2008 году.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей по состоянию на январь-2020, конечными бенефициарами компании являются украинские бизнесмены Р.Шостак и Валерий Киптык (по 50%).

Уставный капитал ООО "Руш" составляет 10 млн грн.