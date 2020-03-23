Экономика

19:08 23.03.2020

Германия может потерять более 700 млрд евро из-за коронавируса

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Германия может потерять более 700 млрд евро из-за коронавируса

Экономика Германии может потерять более 700 млрд евро в 2020 году из-за вспышки коронавируса COVID-19, свидетельствуют данные мюнхенского Института экономических исследований (ifo).

"В зависимости от сценария показатель роста экономики сократится на 7,2-20,6 процентного пункта (п.п.). Это эквивалентно потерям от 255 млрд до 729 млрд евро", - заявил глава ifo Клеменс Фюст.

Он отметил, что потери Германии от нынешнего кризиса, по всей видимости, будут выше, чем все убытки, связанные с экономическими кризисами и природными катастрофами последних десятилетий.

Согласно подсчетам ifo, расходы, связанные с частичной остановкой экономики на два месяца, составят от 255 млрд до 495 млрд евро. При этом сценарии показатель роста ВВП Германии по итогам года снизится на 7,2-11,2 п.п. В случае частичной остановки производства на три месяца расходы составят от 354 млрд до 729 млрд евро, что будет соответствовать сокращению экономики на 10,0-20,6 п.п.

Ситуация на рынке труда хуже, чем в разгар финансового кризиса 2008-2009 годов, сказал Фюст. В условиях нынешнего кризиса работы могут лишиться до 1,8 млн человек. Кроме того, более 6 млн сотрудников могут быть переведены на неполный рабочий день.

Правительство ФРГ и руководство 16 федеральных земель Германии в минувшие выходные приняло решение запретить людям собираться больше двух из-за пандемии коронавируса. Исключения сделаны для семей и людей, живущих в одном доме.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии выросло до 22 тыс. 672 человек, сообщил в понедельник глава института Роберта Коха Лотар Вилер. Зафиксировано 86 смертельных случаев.

Теги: #коронавирус #германия #экономика
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