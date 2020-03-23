МВФ, Всемирный банк, ЕБРР и другие финансовые организации готовы помочь Украине – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что МВФ, Всемирный банк, ЕБРР и другие финансовые организации готовы помочь Украине в условиях пандемии коронавируса.

"Вчера у меня состоялся разговор с главой МВФ, госпожой Кристалиной Георгиевой. Наши международные финансовые партнеры, включая МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, заверили о готовности поддерживать и помогать Украине", - сказал он в обращении к украинцам в понедельник.