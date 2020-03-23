Экономика

18:06 23.03.2020

Зеленский ожидает программы кредитных каникул для бизнеса, анонсировал уголовную ответственность за незаконный экспорт медтоваров

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Зеленский ожидает программы кредитных каникул для бизнеса, анонсировал уголовную ответственность за незаконный экспорт медтоваров

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед Национальным банком, министерствами финансов и экономики задачу рассчитать программу кредитных каникул для бизнеса и анонсировал изменения в законодательство об уголовной ответственности за незаконный экспорт медицинских товаров.

"Задача НБУ, Минфина и Минэкономики – до конца недели рассчитать программу кредитных каникул для бизнеса. Выплата помощи людям, которые были сокращены из-за карантина. Изменения в законодательство, которые введут уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров медицинского назначения в период коронавируса", - сказал он в обращении к украинцам в понедельник.

Теги: #коронавирус #зеленский #бизнес #экономика
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