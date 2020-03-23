Кабмин запретил отключать электроэнергию для населения – президент

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Кабинет министров Украины на своем заседании в понедельник запретил отключение электроэнергии для населения в нынешней ситуации.

"Сегодня проходит заседание правительства, где среди прочего будет принят ряд важных решений. В частности, запрет отключать электроэнергию для населения, изменения в законодательство, которые позволят "Укрпоште" доставлять лекарства", - сказал он в обращении к украинцам в понедельник.