Экономика

17:14 23.03.2020

Кабмин до 1 июня запретил экспорт этилового спирта из Украины – Шмыгаль

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Кабмин до 1 июня запретил экспорт этилового спирта из Украины – Шмыгаль

Кабинет министров запретил экспорт этилового спирта с территории Украины до 1 июня текущего года, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль

"Правительство приняло решение до 1 июня запретить экспорт этилового спирта с территории Украины. Посты контроля на выездах из предприятий, производящих этиловый спирт, должны обеспечить контроль, куда и кому отгружается спирт", - написал Шмыгаль своем Телеграм-канале в понедельник.

Кроме того, Кабмин разрешил лицензиатам на период карантина осуществлять торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно.

Также разрешается организовывать и осуществлять доставку непосредственно потребителям с соблюдением условий хранения лекарственных средств, определенных производителем во время их транспортировки.

Теги: #шмыгаль #коронавирус #спирт #экспорт #кабмин
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