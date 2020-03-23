"Укрпошта" сделала услугу по адресной доставке бесплатной на период карантина

АО "Укрпошта" отменило комиссию на услугу денежных переводов с адресной доставкой, сообщил в Facebook генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

"37% украинцев не имеют банковских счетов, а это значит, что получить пенсии, денежные выплаты или переводы на карточку для них не представляется возможным. Понимаем, что в условиях карантина ситуация еще усугубилась, видим, как в разы вырос спрос на услугу "С карточки домой". Поэтому решили с сегодняшнего дня и до конца действия карантина убрать на нее комиссию вообще", - отметил он.

По словам Смелянского, теперь жителям Украины можно прислать деньги со своего карточного счета, а почтальоны доставят наличные адресату прямо в руки.

При этом почтальоны также бесплатно осуществляют доставку продуктов.

Получить перевод также можно и в отделении "Укрпошты".

Как сообщалось, "Укрпошта", отмечая наличие проблем у пенсионеров в селах с получением пенсий через банковские отделения из-за прекращения междугороднего пассажирского сообщения в связи с карантинными мерами, считает необходимым разрешить оперативный переход пенсионеров на обслуживание в "Укрпошту".