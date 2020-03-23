Конгресс США "очень близок" к принятию пакета мер поддержки экономики, он составит около $2 трлн - Мнучин

Демократы и республиканцы приблизились к заключению соглашения о масштабном пакете мер для борьбы с негативными последствиями коронавируса для экономики США, его размер составит около $2 трлн, сказал министр финансов Стивен Мнучин.

"Я думаю, мы очень близки", - цитирует его слова CNBC. Мнучин отметил, что Сенату необходимо одобрить этот законопроект в понедельник.

"Мы используем имеющиеся у нас средства, но нам нужно, чтобы Конгресс согласился выделить дополнительное финансирование сегодня, чтобы мы могли продвинуться и поддержать американских рабочих и американскую экономику", - сказал Мнучин.

Конгресс обсуждает окончательные детали масштабного пакета стимулов, направленного на поддержку экономики США на фоне распространения коронавируса COVID-19.

В воскресенье сенаторы-демократы заблокировали прохождение законопроекта, который на тот момент предусматривал помощь в размере $1,3 трлн, и переговоры продолжились.

Мнучин также заявил, что у правительства есть возможность купить доли в американских компаниях. Глава Минфина США сказал, что вместе с Федеральной резервной системой (ФРС) работает над тем, чтобы обеспечить рынку доступ к ликвидности в размере $4 трлн.

Тем временем ФРС объявила о том, что не ограничивает программу количественного смягчения каким-либо объемом и будет выкупать столько активов, сколько потребуется. Ранее размер QE был установлен на уровне $700 млрд.

Кроме того, Федрезерв запустит несколько новых программ кредитования объемом $300 млрд.