"Эпицентр К" передал Хмельницкому оборудование для выявления COVID-1

Группа компаний "Эпицентр К", развивающая одноименную сеть торговых центров (ТЦ), приобрела и передала Хмельницкому областному лабораторному центру оборудование для выявления COVID-19.

"Группа компаний "Эпицентр" передала Хмельницкому областному лабораторному центру современное оборудование для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), которая дает возможность выявить COVID-19. Амплификатор Real-time CFX-96 Touch - один из пяти высокоточных шестиканальный аппаратов для диагностики вируса в Украине", - сообщила пресс-служба компании в понедельник.

В компании подчеркнули, что до настоящего времени Хмельницкая область была единственной в стране, не имеющей надлежащего оборудования для диагностики коронавируса.

По словам и.о. главного государственного санитарного врача Хмельницкой области Олега Балашова, приведенным в пресс-релизе, амплификатор позволит в течение 5-6 часов установить наличие РНК вируса Covid-19.

Амплификатор может быть использован для других лабораторных исследований, таких как вирусный гепатит В и С, грипп типа А и Б.