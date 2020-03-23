Экономика

15:17 23.03.2020

Промышленники критикуют УЗ за очередное монопольное изменение правил по перевозке грузов по ж/д, просят АМКУ и госорганы повлиять на ситуацию

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Промышленники критикуют УЗ за очередное монопольное изменение правил по перевозке грузов по ж/д, просят АМКУ и госорганы повлиять на ситуацию

Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА) подвергла резкой критике действия монополиста - "Укрзализныця", которая с 30 марта в очередной раз в одностороннем порядке прекращает существующий договор о предоставлении услуг по организации перевозок грузов железнодорожным транспортом и уведомляет субъектов хозяйствования о необходимости заключения нового договора как единственного способа в дальнейшем отправлять грузы по ж/д.

Как сообщается в направленном агентству "Интерфакс-Украина" пресс-релизе УкрФА в понедельник, в условиях систематического злоупотребления УЗ монопольным положением, что наносит непоправимый ущерб общественным интересам, экономике, инвестиционной среде, учитывая мировой кризис, беспрецедентные меры борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, данные изменения непременно приведут к ухудшению социально-экономической ситуации в стране.

При этом УкрФА призывает государственные органы, в частности Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) немедленно прекратить такие действия УЗ и разработать прозрачные, цивилизованные правила игры в данной сфере. В частности, УкрФА считаем необходимым с участием представителей бизнеса и ассоциаций разработать новый договор о предоставлении услуг по организации перевозок грузов ж/д транспортом, утвердить его в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, предлагается также утвердить в Сборнике тарифов на перевозку грузов ж/д экономически-обоснованную стоимость услуг по перевозке грузов и использовать ее в соответствующих договорах перевозчика с заказчиком.

Проанализировав новый договор, УкрФА на основании обращений участников ассоциации, ведущих предприятий отрасли и от их имени обратилась в АМКУ, а также к премьер-министру и к другим заинтересованным руководителям центральных органов исполнительной власти о необходимости срочно отозвать проекты нормативных актов, регулирующих изменение тарифов ж/д перевозок "Укрзализныцей" с целью их корректировки к экономически обоснованному уровню.

"По нашему мнению, данный договор не соответствует утвержденной форме, нарушает принцип свободы договора, баланса интересов сторон, нарушает право на свободу предпринимательской деятельности, устанавливает обременительные для заказчиков услуг условия и существенно ухудшает их экономическое положение по сравнению с предыдущими договорными условиями перевозок грузов", - констатируется в заявлении УкрФА.

Ассоциация отмечает, что в новом договоре УЗ, кроме существенного и необоснованного повышения стоимости услуг, отсутствует процедура согласования сторонами условий документа. При этом в заявлении приводится ряд, по мнению УкрФА, дискриминационных условий.

В ассоциации подчеркивают, что "Укрзализныця" - субъект природной монополии на рынке услуг пользования железнодорожными путями, перевозки пассажиров и грузов с доминирующим положением на рынке (100%-ная доля). Таким образом, УЗ, имея монопольное влияние на формирование условий доступа субъектов хозяйствования к услугам ж/ж перевозок, вынуждает заказчиков присоединяться к договору с безальтернативными условиями, что противоречит ранее утвержденной Минтрансом и Минюстом форме договора, резюмируется в заявлении.

Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА) создана в 1998 году. В нее входят Никопольский, Запорожский и Стахановский заводы ферросплавов, Марганецкий и Покровский (ранее - Орджоникидзевский) ГОКи, Побужский ферроникелевый комбинат, ООО "Экологическая инициатива" и др.

Теги: #укрзализныця #промышленность #амку
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