Германские предприятия получат 156 млрд евро помощи от правительства
Пакет помощи германским предприятиям в пандемию коронавируса составит 156 млрд евро, сообщил глава Минфина ФРГ Олаф Шольц.
"Кабинет министров принял пакет помощи объемом 156 млрд евро", - сказал Шольц.
Деньги призваны облегчить последствия от эпидемии коронавируса - в Германии огромное число предприятий и фирм терпит убытки.
Пакет принят в рекордно короткие сроки, в среду, как ожидается, его примут в бундестаге, а в пятницу - в бундесрате.