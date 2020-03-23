Германские предприятия получат 156 млрд евро помощи от правительства

Пакет помощи германским предприятиям в пандемию коронавируса составит 156 млрд евро, сообщил глава Минфина ФРГ Олаф Шольц.

"Кабинет министров принял пакет помощи объемом 156 млрд евро", - сказал Шольц.

Деньги призваны облегчить последствия от эпидемии коронавируса - в Германии огромное число предприятий и фирм терпит убытки.

Пакет принят в рекордно короткие сроки, в среду, как ожидается, его примут в бундестаге, а в пятницу - в бундесрате.