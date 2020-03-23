Курс гривни на межбанке к середине дня понедельника упал ниже 28 грн/$1 после стабилизации в пятницу

Курс гривни на межбанковском валютном рынке к средине дня понедельника упал до 28,155 грн/$1 после укрепления в предыдущий рабочий день до 27,5 грн/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки гривни составили 28,13-28,18 грн/$1.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", к середине дня понедельника на наличном рынке курс гривни отреагировал на снижение на межбанке и упал до 27,60-28,41 грн/$1 (купля-продажа) после укрепления в минувшую пятницу (до 27,4-28,3 грн/$1) и в выходные дни (до 27,3-28,2 грн/$1).

На "сером" рынке 23 марта курс гривни ниже – 28,09-27,98 грн/$1 (купля-продажа), банки при онлайн-обмене по-прежнему сохраняют очень большие спрэды. Например, у monobank – 27,65-28,31 грн/$1, у ПриватБанка – 27,4-28,4 грн/$1, у Ощадбанка – 27,0-28,4 грн/$1, у Райффайзен банка Аваль – 27,65-28,60 грн/$1.

По данным центробанка, справочный курс гривни на межбанке в понедельник снизился до 28,13 грн/$1 с 27,94 грн/$1 в пятницу.

Нацбанк Украины установил официальный курс нацвалюты на 23 марта на уровне 27,7386 грн/$1 (20 марта – 27,8025 грн/$1).