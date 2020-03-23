Коронавирус уже нанес больший ущерб, чем глобальный кризис 2008г - ОЭСР

Убытки от пандемии коронавируса уже превысили ущерб от глобального финансового кризиса 2008 года и от терактов 11 сентября 2001 года, заявил в интервью телерадиовещательной компании BBC генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа.

"Даже если общемировой рецессии не будет, мы получим либо нулевой, либо отрицательный рост во многих странах мира, включая крупнейшие. Из-за этого общемировой рост не только будет низким в этом году, но и будет долго восстанавливаться", - сказал Гурриа.

"Мы не знаем, сколько денег потребуется на борьбу с безработицей - потому что нам неизвестно, сколько человек потеряют работу. И мы не знаем, сколько потребуется для реанимации сотен тысяч средних и мелких предприятий, которые уже пострадали", - полагает глава ОЭСР.

ОЭСР, созданная в 1948 году, является одной из ведущих международных экономических организаций мира.

ОЭСР объединяет 36 развитых стран, в том числе большинство государств Евросоюза.