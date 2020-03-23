Экономика

14:11 23.03.2020

Бизнес-ассоциации категорически против введения ЧП с остановкой всех нестратегических предприятий

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Бизнес-ассоциации категорически против введения ЧП с остановкой всех нестратегических предприятий

Остановка всех нестратегических предприятий в рамках борьбы с COVID-19 катастрофически скажется на экономике.

Такая позиция изложена в совместном заявлении Союза украинских предпринимателей (СУП), Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), Федерации работодателей (ФРУ), Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), ассоциации "ІТ Ukraine", Бизнесс 100, СЕО club.

"Мы полностью согласны, что это чрезвычайная угроза для граждан Украины и необходимы максимальные меры для защиты здоровья людей. В то же время мы полагаем, что введение чрезвычайного положения с остановкой большинства нестратегических предприятий является преждевременным и может нанести катастрофический удар по экономике Украины", - говорится в совместном заявлении.

Бизнес требует от всех ветвей власти немедленно привлечь его к разработке пошаговых действий для сокращения влияния негативных последствий пандемии на экономику и принимать такие решения только после обсуждения с бизнес-сообществом.

По сравнению с другими странами Украина применила наиболее жесткие меры - запрет международного и междугороднего сообщения, ограничение движения городского транспорта, закрытие общественных заведений и учреждения, отметили бизнес-ассоциации.

"Страны, где количество заболевших на миллион людей превышает показатели Украины в сотню раз (Германия - 286 больных на миллион человек, Нидерланды - 246, Швеция - 191), используют лишь часть мер, которые ввела Украина. В то же время Украина планирует новое весомое расширение комплекса мер к уже существующему перечню, которое сопоставимо только с введенными в наиболее пострадавшими регионами Италии и Китая мерами, в частности, запланирован запрет деятельности предприятий, которые, не входят в перечень критической инфраструктуры", - указали бизнес-ассоциации, подчеркивая: это грозит потерей миллионов рабочих мест и значительными потерями бюджетов разных уровней.

Бизнес-сообщества указывают также на необходимость как можно скорее выполнить обязательства Украины перед МВФ для получения финансирования, сократить расходы бюджета, в том числе остановить финансирование госпрограм, а также обеспечить быструю и эффективную верификацию получателей пенсионных, социальных выплат и льгот, чтобы выявить несуществующих получателей.

"Государство со своей стороны должно обеспечить необлагаемый минимальный доход сотрудникам, которые пострадали от введения карантинных мер", - указывается в сообщении.

Помимо этого, следует остановить начисление любых финансовых санкций всем предпринимателям и компаниям, которые имеют кредиты в банковских и других финучреждениях, отмечает бизнес-сообщество.

Теги: #коронавирус #covid_19 #предприятия #бизнес
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