Инвесторы и аналитики предупреждают о продолжении распродажи на мировых рынках

Самый напряженный период для мировых рынков со времен финансового кризиса 2008 года вряд ли подходит к концу, считают инвесторы и аналитики, полагая, что еще слишком рано оценивать вероятные масштабы экономического ущерба от пандемии коронавируса.

Американский фондовый рынок за несколько недель потерял примерно треть своей стоимости. В последние недели инвесторы распродают даже такие активы, как американские гособлигации и золото, которые обычно пользуются спросом в период рыночной волатильности, что подчеркивает масштабы паники на биржах, пишет The Wall Street Journal.

Между тем многие аналитики и портфельные управляющие предупреждают, что ни столь существенное падение рынков, ни чрезвычайные меры, принятые Федеральной резервной системой (ФРС) США, еще не являются сигналами конца рыночного краха. Они отмечают, что по историческим меркам уровень падения фондовых рынков выглядит скромным по сравнению с предыдущими обвалами, учитывая ранние признаки последствий для экономики в связи с пандемией коронавируса. Индекс S&P 500 упал на 32% с февральского пикового значения. Для сравнения, в ходе финансового кризиса 2008 года акции просели на 57%, а во время кризиса dot-com в 2000 году - на 49%.

Эксперты Goldman Sachs прогнозируют обвал ВВП США на рекордные 24% во втором квартале в пересчете на год, а IHS Markit - на 13%.

"Окончательные последствия вируса для экономик и рынков на данный момент крайне спорные, поскольку мы еще много не знаем о том, как будет развиваться ситуация со вспышкой в дальнейшем", - отмечает директор по глобальным инвестициям в State Street Global Advisors Рик Лакай, которого цитирует WSJ.

Инвесторы получат большее представление о том, насколько серьезно пострадала экономика, в ближайшие дни, когда будут опубликованы данные о производственном секторе и секторе услуг, а также о заявках на пособие по безработице.

Число американцев, обратившихся за пособием по безработице за прошедшую неделю, могло стать беспрецедентным, поскольку пандемия коронавируса привела к прекращению деятельности ряда бизнесов и потере рабочих мест, говорят экономисты.

Эксперты Goldman прогнозируют, что индекс S&P 500 может упасть на 41% с пикового значения. Аналитики Bank of America Corp. полагают, что распродажа не пойдет на спад до тех пор, пока индекс не достигнет 1800 пунктов - его падение с достигнутого в феврале пикового значения в этом случае составит 47%. Между тем эксперты Credit Suisse Group AG полагают, что индикатор в общей сложности потеряет 35%.

Некоторые из крупнейших мировых инвесторов говорят, что для прекращения обвала на рынке необходимы три вещи: больше информации о масштабах распространения коронавируса, существенная поддержка властей и более решительные рыночные интервенции.

Центробанки ряда крупнейших в мире экономик понизили ключевые ставки, чтобы стимулировать рост ВВП, а также принимают совместные меры для обеспечения доступа к долларам. Инвесторы также ждут скоординированных действий от властей.