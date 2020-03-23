Экономика

13:46 23.03.2020

АТБ повышает цены на продукты питания и товары первой необходимости из-за роста цен поставщиков

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АТБ повышает цены на продукты питания и товары первой необходимости из-за роста цен поставщиков

ООО "АТБ-Маркет" (Днепр), владеющее в Украине сетью магазинов формата "дискаунтер" и входящее в корпорацию "АТБ", повышает цены на социальные категории продуктов питания и товары первой необходимости на фоне роста закупочных цен поставщиков.

Как сообщила пресс-служба компании, продукты из "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар – на 8%, макаронные изделия – на 9,5%, крупы – на 11%, гречка – на 51%, мука – на 5%, яйца – на 6%.

"Компания "АТБ-Маркет" вынуждена повысить цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, а и для всех операторов украинского рынка розничной торговли", – говорится в сообщении.

По данным компании, повышение цен поставщиков связаны с карантинными мерами, в частности с запретом на большое количество работников в одном помещении, транспортными ограничениями.

Как сообщалось, АТБ на время карантина ввел во всех магазинах ограничения по продаже товаров в одни руки.

Корпорация "АТБ" - объединение компаний в сфере розничной торговли, производства и продажи продуктов питания. В состав корпорации входит розничная компания "АТБ-маркет", кондитерская фабрика "Квитень" (ТМ Bravissimo, "Квитень", Biscuits Collection), мясная фабрика "Фаворит Плюс" (ТМ "Добров", "Мясная лавка", "Колбасный ряд"), спорткомплекс "Восход" в Днепре. В корпорации насчитывается более 64 тыс. сотрудников.

Теги: #атб #цены
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