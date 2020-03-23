Президент ЧБТР прогнозирует финансовый кризис во II-пол.-2020

Мировая экономика находится в начале глобальной рецессии, во втором полугодии 2020 года может столкнуться с очередным финансовым кризисом, полагает президент Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Дмитрий Панкин.

"Мы находимся в начале глобальной рецессии. Ясно, что снижение экономической активности, закрытие магазинов и фабрик, практически полная остановка туризма, гостиничного бизнеса, транспортных услуг окажут сильное влияние на экономическую активность и ухудшат как государственные финансы, так и финансовое положение корпораций. Наконец, нам, возможно, придется столкнуться во второй половине этого года с финансовым кризисом", - сказал Панкин в интервью, размещенном на сайте банка.

Для перезапуска и перезагрузки экономической деятельности после ее остановки понадобится время, добавил он.

С другой стороны, экономике удалось избавиться от избыточной ликвидности и "пузырей", отмечает президент ЧБТР.

"Таким образом, мы можем говорить о новом начале без бремени дисбалансов, которые угрожали финансовому сектору. Это может стать началом нового и виртуального цикла реконструкции, роста и развития", - полагает Дмитрий Панкин.

При этом среди ключевых рисков он считает, что меры по социальному дистанциированию могут оказаться неэфективными для сдерживания распространения болезни; вирус не снизит активность в теплое время года; медицинские учреждения будут перегружены, хотя их возможности будут расширены до предела.

Худший сценарий, как прогнозирует Панкин, ожидает мировую экономику, если новая эффективная вакцина не будет найдена, протестирована и доступна в глобальном масштабе в течение следующих шести-девяти месяцев. Тогда у правительств не хватит средств для поддержки малого и среднего бизнеса, субсидирования жизненно важных отраслей, а финансовый сектор обрушится.

"Будем надеяться, что до того, как рецессия перерастет в депрессию, как я уже упоминал, каждая страна и мировая экономика вернутся в нормальное русло, вступая в новый цикл реконструкции, роста и развития, оставляя позади урон, вызванный пандемией", - указал Панкин.