Экономика

13:07 23.03.2020

Решение о снижении учетной ставки НБУ до 10% с 13 марта поддержали 7 из 10 членов Комитета монетарной политики

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Решение о снижении учетной ставки НБУ до 10% с 13 марта поддержали 7 из 10 членов Комитета монетарной политики

Понизить учетную ставку на 1 процентный пункт (п.п.) до 10% предлагали семь из 10 членов комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины (НБУ) по итогам заседания 11 марта.

"Впрочем, члены КМП отмечали, что в случае усиления рисков для финансовой или ценовой стабильности Национальный банк может перейти к более жесткой монетарной политике", – приводится мнение большинства членов КМП в протоколе заседания, обнародованном на сайте центробанка в понедельник.

Согласно ему, один член КМП предложил снизить учетную ставку на 1,5 п.п., еще два – сохранить ее на уровне 11%.

Теги: #нбу #ставка #нацбанк
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