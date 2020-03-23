Экономика

12:09 23.03.2020

Кабмин проигнорировал наработки Минэкономики по упрощению закупок лекарств для борьбы с COVID-19 - профильный департамент

2 мин читать
Кабмин проигнорировал наработки Минэкономики по упрощению закупок лекарств для борьбы с COVID-19 - профильный департамент

Кабинет министров постановлением о закупках лекарств и медоборудования для борьбы с эпидемией COVID-19 предусмотрел фактически открытый тендер по ним, при этом проигнорировав наработки и предложения департамента сферы публичных закупок Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, сообщила директор департамента Лилия Лахтионова.

"Если хотели упростить закупки COVID-19, то зачем из них сделали почти открытый тендер, Фактически именно этого сейчас требуют от заказчиков этим постановлением. Этот документ является абсолютно неуместным в существующих в Украине сейчас условиях", - написала она в Facebook.

По ее словам, профильный департамент министерства разработал порядок закупок, лишенный сложных процедур и лишней бюрократии.

"...Учитывая вызовы современности, профильный департамент Минэкономики, который я возглавляю, разработал необходимый порядок закупок. В нем как раз нет этих сложных шагов, процедур, бумажек, а есть очень простой механизм закупки за один день (!) и информирование о закупке через электронную систему", - написала Лахтионова.

Эти наработки правительство не приняло ко вниманию, заявила Лахтионова.

В то же время утвержденный правительством порядок требует от заказчика, в частности, внести изменения в годовой план, сделать объявление в системе о предмете закупки, цену и другие характеристики, провести переговоры с участниками, которые откликнулись. Затем он должен проверить участников на соответствие законодательству, провести закупку только через 48 часов после оглашения объявления, затем выложить отчет в системе ProZorro. Это означает требование фактически провести открытый тендер, пояснила директор департамента.

"К сожалению, то, что написано в этом постановлении, вообще не облегчает жизнь ни заказчикам, ни медикам", - указала Лахтионова.

"Или заказчики получают действительно простую процедуру, или ситуация с поставками жизненно необходимых изделий и лекарств будет под угрозой", - констатировала она.

С критикой указанного постановления выступило также госпредприятие "Прозорро".

Теги: #коронавирус #минэкономики #закупки #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:31 23.03.2020
Израильские власти сообщили о постепенном переходе к полному карантину

Израильские власти сообщили о постепенном переходе к полному карантину

13:25 23.03.2020
У нардепа от "Слуги народа" Горбенко подозревают коронавирус

У нардепа от "Слуги народа" Горбенко подозревают коронавирус

13:17 23.03.2020
Украинцев из Индии будет эвакуировать SkyUp 25 и 26 марта

Украинцев из Индии будет эвакуировать SkyUp 25 и 26 марта

13:09 23.03.2020
В Киеве в воскресенье зафиксировано 14 новых случаев заболевания Covid-19, всего заболевших 24 – Кличко

В Киеве в воскресенье зафиксировано 14 новых случаев заболевания Covid-19, всего заболевших 24 – Кличко

13:02 23.03.2020
Киев усилил дезинфекцию дорог и общественного транспорта – Кличко

Киев усилил дезинфекцию дорог и общественного транспорта – Кличко

13:01 23.03.2020
Украинцев из Канады эвакуируют спецбортом МАУ в четверг – посол

Украинцев из Канады эвакуируют спецбортом МАУ в четверг – посол

12:39 23.03.2020
Владелец Global Spirits готов бесплатно производить спиртовые дезинфекторы и санитайзеры

Владелец Global Spirits готов бесплатно производить спиртовые дезинфекторы и санитайзеры

12:37 23.03.2020
В МИД Китая призвали США не перекладывать с себя ответственность за ситуацию с коронавирусом

В МИД Китая призвали США не перекладывать с себя ответственность за ситуацию с коронавирусом

12:24 23.03.2020
Потери концертно-театральной отрасли за время пандемии коронавируса уже составили 500 млн грн - мнение

Потери концертно-театральной отрасли за время пандемии коронавируса уже составили 500 млн грн - мнение

12:19 23.03.2020
Норвегия готова выделить средства на создание фонда помощи бедным странам в борьбе с COVID-19

Норвегия готова выделить средства на создание фонда помощи бедным странам в борьбе с COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Решение о снижении учетной ставки НБУ до 10% с 13 марта поддержали 7 из 10 членов Комитета монетарной политики

Правительство разрабатывает перечень запрещенных во время карантина видов деятельности

Правительство сформировало стабилизационный фонд, распределило средства резервного фонда, облегчило таможенные процедуры для медтоваров - премьер

Чистая продажа валюты Нацбанком на межбанке за неделю составила $1,038 млрд

Продажу наличного доллара Нацбанк планирует на следующую неделю

ПОСЛЕДНЕЕ

Решение о снижении учетной ставки НБУ до 10% с 13 марта поддержали 7 из 10 членов Комитета монетарной политики

Луцкий автозавод "Богдан" может остановиться из-за нехватки европейских комплектующих

City One Development передала медоборудование киевской больнице для борьбы с коронавирусом

Австралия обнародовала второй пакет мер для поддержки экономики - объемом $38,2 млрд

Экс-министр экономики считает нецелесообразным полностью останавливать предприятия, рекомендует ограничить их мощности

Коронавирус "съедает" емкость рынка газа ЕС на 4 млрд куб. м в месяц - расчеты консультантов Rystad Energy

Правительство разрабатывает перечень запрещенных во время карантина видов деятельности

Bolt намерен провести дезинфекцию авто, водителей, закупает средства защиты от вирусов

Аэропорт "Борисполь" переводит все рейсы на прилет в терминал "В"

Rozetka привлекает новых операторов и курьеров в связи с ростом заказов, доставка может задерживаться

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА