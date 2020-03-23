Кабмин проигнорировал наработки Минэкономики по упрощению закупок лекарств для борьбы с COVID-19 - профильный департамент

Кабинет министров постановлением о закупках лекарств и медоборудования для борьбы с эпидемией COVID-19 предусмотрел фактически открытый тендер по ним, при этом проигнорировав наработки и предложения департамента сферы публичных закупок Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, сообщила директор департамента Лилия Лахтионова.

"Если хотели упростить закупки COVID-19, то зачем из них сделали почти открытый тендер, Фактически именно этого сейчас требуют от заказчиков этим постановлением. Этот документ является абсолютно неуместным в существующих в Украине сейчас условиях", - написала она в Facebook.

По ее словам, профильный департамент министерства разработал порядок закупок, лишенный сложных процедур и лишней бюрократии.

"...Учитывая вызовы современности, профильный департамент Минэкономики, который я возглавляю, разработал необходимый порядок закупок. В нем как раз нет этих сложных шагов, процедур, бумажек, а есть очень простой механизм закупки за один день (!) и информирование о закупке через электронную систему", - написала Лахтионова.

Эти наработки правительство не приняло ко вниманию, заявила Лахтионова.

В то же время утвержденный правительством порядок требует от заказчика, в частности, внести изменения в годовой план, сделать объявление в системе о предмете закупки, цену и другие характеристики, провести переговоры с участниками, которые откликнулись. Затем он должен проверить участников на соответствие законодательству, провести закупку только через 48 часов после оглашения объявления, затем выложить отчет в системе ProZorro. Это означает требование фактически провести открытый тендер, пояснила директор департамента.

"К сожалению, то, что написано в этом постановлении, вообще не облегчает жизнь ни заказчикам, ни медикам", - указала Лахтионова.

"Или заказчики получают действительно простую процедуру, или ситуация с поставками жизненно необходимых изделий и лекарств будет под угрозой", - констатировала она.

С критикой указанного постановления выступило также госпредприятие "Прозорро".