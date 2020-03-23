Экономика

12:00 23.03.2020

Австралия обнародовала второй пакет мер для поддержки экономики - объемом $38,2 млрд

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Австралия обнародовала второй пакет мер для поддержки экономики - объемом $38,2 млрд

Правительство Австралии обнародовало второй пакет мер - объемом 66 млрд австралийских долларов ($38,2 млрд), призванных смягчить негативные последствия пандемии коронавируса для экономики.

Ранее в этом месяце власти страны выделили 17,6 млрд долларов на поддержку экономики. Совокупный объем двух программ составит порядка 9,7% ВВП Австралии.

Новые стимулы включают в себя поддержку малого бизнеса, пенсионеров, а также категорий граждан, наиболее серьезно пострадавших в результате распространения коронавируса, сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Порядка 14,1 млрд долларов власти страны направят на выплаты гражданам, имеющим право на социальные пособия, в том числе, безработным и родителям малолетних детей.

Еще 31,9 млрд будет выделено на поддержку малого и среднего бизнеса.

"Мы хотим помочь бизнесу оставаться в максимально хорошем состоянии максимально долго или сохранить бизнес на плаву, избежав закрытия, - заявил Моррисон. - Наша задача - смягчить удар и дать надежду каждому австралийцу".

Кроме того, правительство Австралии предоставит гарантии по 50% новых кредитов, которые будут выделяться банками малому и среднему бизнесу - это обеспечит кредитование в размере 40 млрд долларов.

Резервный банк Австралии (RBA) на прошлой неделе снизил базовую процентную ставку во второй раз с начала марта - на 25 базисных пунктов, до рекордно низких 0,25%. Кроме того, RBA запустил программу выкупа облигаций объемом 90 млрд долларов.

Теги: #австралiя #коронавірус
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