Экономика

11:42 23.03.2020

Экс-министр экономики считает нецелесообразным полностью останавливать предприятия, рекомендует ограничить их мощности

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Экс-министр экономики считает нецелесообразным полностью останавливать предприятия, рекомендует ограничить их мощности

Украине нецелесообразно останавливать предприятия, вместо этого следовало бы ограничить их мощности и сократить количество сотрудников.

Такого мнения придерживается экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Во время кризиса экономика должна работать. Да, некоторые предприятия должны быть и уже остановлены для карантина и во избежание распространения вируса. Но массовая остановка предприятий государством - самоубийство для экономики", - написал он в Facebook в понедельник.

Если полный переход на дистанционную работу невозможен, не следует закрывать предприятие, отметил Милованов.

"Можно перевести предприятия и организации на меньшую мощность, чтобы работало значительно меньше сотрудников и были снижены риски распространения вируса. Тогда предприятия не будут полностью останавливаться, сотрудники будут получать часть зарплаты, будут платиться некоторые налоги. И главное - таким предприятиям будет значительно легче возобновить работу в полном объеме после кризиса, чем те, которые полностью остановятся", - пояснил экс-министр.

Милованов добавил, что быстрое восстановление экономики будет главным вызовом после кризиса.

Теги: #кризис #милованов #экономика
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