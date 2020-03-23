Экономика

11:18 23.03.2020

Правительство разрабатывает перечень запрещенных во время карантина видов деятельности

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Правительство разрабатывает перечень запрещенных во время карантина видов деятельности

Правительство разрабатывает перечень видов деятельности, запрещенных во время карантина, тогда как ранее планировалось утвердить список объектов критической инфраструктуры, которым разрешено работать в условиях карантина, сообщила заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди в Facebook.

По ее словам, инициатива списка компаний, которым разрешено работать, вызвала панику и от нее министерство отказалось.

"Создаем перечень отраслей, но в данный момент делаю перечень запретов", - отметила Панаиотиди.

"Апдейт по спискам критической инфраструктуры. Концепция изменилась. Вместо списка тех, кому разрешено работать, будет список тех, кому запрещено. Это более правильно и радует, что в правительстве еще есть люди, готовые слушать обратную связь", - написал в Facebook понедельник экс-депутат Алексей Мушак.

По его словам, по состоянию на вечер воскресенья, 22 марта, список видов деятельности, которые запрещены во время карантина, выглядел следующим образом:

1. Деятельность театров, кинотеатров, музеев, других культурных и развлекательных учреждений.

2. Деятельность по проведению массовых мероприятий (концерты, выступления, спортивные соревнования).

3. Деятельность спортклубов и фитнес-центров.

4. Заведения общественного питания (кроме работы на вынос и/или доставку).

5. Деятельность рынков (продовольственных, хозяйских и любых других).

6. Работа ТРЦ (кроме розничной торговли в списке разрешенного).

Панаиотиди добавила, что предлагается внести в список запрещенных деятельность культовых организаций.

Теги: #коронавирус #деятельность #запрет #кабмин
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