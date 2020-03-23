Экономика

11:12 23.03.2020

Bolt намерен провести дезинфекцию авто, водителей, закупает средства защиты от вирусов

2 мин читать
Bolt намерен провести дезинфекцию авто, водителей, закупает средства защиты от вирусов

Сервис по заказу такси Bolt (ранее - Taxify) принимает меры по дезинфекции автомобилей внутри и снаружи и планирует обеспечить водителей сервиса средствами защиты от вирусов, сообщает компания в понедельник.

"Сначала методы дезинфекции протестируют в Киеве, вскоре планируют применять также во Львове, Одессе и Харькове. Водителей дополнительно проинформируют, куда и когда можно приехать для осуществления дезинфекции", - отмечается в сообщении пресс-службы Bolt.

Для обеспечения безопасности пользователей и водителей начата закупка спиртосодержащих санитайзеров и других средств персональной защиты.

"В связи с тем, что Bolt продолжает работу в условиях мировой пандемии, нам необходимо серьезно подходить к вопросу защиты от распространения вируса. Мы постоянно работаем над внедрением новых мер безопасности", - прокомментировал региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.

Как сообщалось, на прошлой неделе Министерство здравоохранения Украины и органы местного самоуправления договорились с сетями такси Uber и Bolt о бесплатной доставке в больницы медицинских работников, задействованных в предотвращении и ликвидации коронавирусной инфекции в Украине.

Ранее Bolt сообщил об увеличении количества машин и усилении мер предосторожности в связи с угрозой распространения коронавируса в Украине.

Bolt - ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы - транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.

Теги: #коронавирус #bolt
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:55 23.03.2020
Первый заболевший Covid-19 в Черкасской области госпитализирован в Умани – мэр облцентра

Первый заболевший Covid-19 в Черкасской области госпитализирован в Умани – мэр облцентра

11:54 23.03.2020
В Ивано-Франковской области подтверждены три случая заражения среди контактировавших с умершей 17 марта женщиной

В Ивано-Франковской области подтверждены три случая заражения среди контактировавших с умершей 17 марта женщиной

11:43 23.03.2020
В Саудовской Аравии вводится комендантский час

В Саудовской Аравии вводится комендантский час

11:33 23.03.2020
Минздрав совместно с Viber запускает услугу информирования о ситуации с коронавирусом

Минздрав совместно с Viber запускает услугу информирования о ситуации с коронавирусом

11:32 23.03.2020
Коронавирус "съедает" емкость рынка газа ЕС на 4 млрд куб. м в месяц - расчеты консультантов Rystad Energy

Коронавирус "съедает" емкость рынка газа ЕС на 4 млрд куб. м в месяц - расчеты консультантов Rystad Energy

11:20 23.03.2020
Министр здравоохранения инициирует почасовую оплату работы медиков, которые борются с коронавирусом

Министр здравоохранения инициирует почасовую оплату работы медиков, которые борются с коронавирусом

11:18 23.03.2020
Правительство разрабатывает перечень запрещенных во время карантина видов деятельности

Правительство разрабатывает перечень запрещенных во время карантина видов деятельности

11:17 23.03.2020
Экспресс-тесты на коронавирус будут проводить только врачи определенных учреждений здравоохранения

Экспресс-тесты на коронавирус будут проводить только врачи определенных учреждений здравоохранения

11:15 23.03.2020
Чемпионаты Европы по бадминтону и художественной гимнастике в Киеве перенесены из-за коронавируса

Чемпионаты Европы по бадминтону и художественной гимнастике в Киеве перенесены из-за коронавируса

11:14 23.03.2020
Мининфраструктуры просит украинцев воспользоваться предложениями авиакомпаний и вернуться домой

Мининфраструктуры просит украинцев воспользоваться предложениями авиакомпаний и вернуться домой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство разрабатывает перечень запрещенных во время карантина видов деятельности

Правительство сформировало стабилизационный фонд, распределило средства резервного фонда, облегчило таможенные процедуры для медтоваров - премьер

Чистая продажа валюты Нацбанком на межбанке за неделю составила $1,038 млрд

Продажу наличного доллара Нацбанк планирует на следующую неделю

Украина рассчитывает на финансирование МВФ по программам борьбы с коронавирусом

ПОСЛЕДНЕЕ

Австралия обнародовала второй пакет мер для поддержки экономики - объемом $38,2 млрд

Экс-министр экономики считает нецелесообразным полностью останавливать предприятия, рекомендует ограничить их мощности

Аэропорт "Борисполь" переводит все рейсы на прилет в терминал "В"

Rozetka привлекает новых операторов и курьеров в связи с ростом заказов, доставка может задерживаться

"Текстиль-Контакт" начинает выпуск защитных костюмов и многоразовых масок

В Украине намерены в период карантина выделить по 300 грн ряду домохозяйств для компенсации расходов на коммуналку - Лазебная

Бизнес ожидает от власти усиления потенциала медслужб и продолжения сотрудничества с МВФ - опрос АСС

"Интерпайп" заверил инвесторов в стабильной работе своих предприятий и рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом

Глава Dragon Capital прогнозирует падение ВВП в Украине на 4% по оптимистическому и на 9% по базовому сценарию

Компания OKKO профинансирует дополнительные 20 тыс перевозок врачей во время карантина – Минздрав

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА