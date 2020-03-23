Bolt намерен провести дезинфекцию авто, водителей, закупает средства защиты от вирусов

Сервис по заказу такси Bolt (ранее - Taxify) принимает меры по дезинфекции автомобилей внутри и снаружи и планирует обеспечить водителей сервиса средствами защиты от вирусов, сообщает компания в понедельник.

"Сначала методы дезинфекции протестируют в Киеве, вскоре планируют применять также во Львове, Одессе и Харькове. Водителей дополнительно проинформируют, куда и когда можно приехать для осуществления дезинфекции", - отмечается в сообщении пресс-службы Bolt.

Для обеспечения безопасности пользователей и водителей начата закупка спиртосодержащих санитайзеров и других средств персональной защиты.

"В связи с тем, что Bolt продолжает работу в условиях мировой пандемии, нам необходимо серьезно подходить к вопросу защиты от распространения вируса. Мы постоянно работаем над внедрением новых мер безопасности", - прокомментировал региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.

Как сообщалось, на прошлой неделе Министерство здравоохранения Украины и органы местного самоуправления договорились с сетями такси Uber и Bolt о бесплатной доставке в больницы медицинских работников, задействованных в предотвращении и ликвидации коронавирусной инфекции в Украине.

Ранее Bolt сообщил об увеличении количества машин и усилении мер предосторожности в связи с угрозой распространения коронавируса в Украине.

Bolt - ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы - транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.