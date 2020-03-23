"Интерпайп" заверил инвесторов в стабильной работе своих предприятий и рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом

Украинская промышленная компания "Интерпайп" обратилась с официальным письмом к инвесторам, заверив их в стабильной работе своих предприятий и выполнении обязательств, рассказав о предпринимаемых мерах по борьбе с коронавирусом.

"Поскольку коронавирус распространяется по всему миру и внутри Украины, компания "Интерпайп", мировой производитель стальных труб и железнодорожных изделий, очень серьезно относится ко всем потенциальным рискам, связанным с этим заболеванием, и принимает на себя обязательства по обеспечению устойчивой производственной деятельности на своих предприятиях, уделяя приоритетное внимание охране здоровья и благополучию работников", - указано в заявлении Interpipe относительно вспышки коронавируса (COVID-19).

При этом уточняется, что следуя строгим указаниям государственных и местных властей, "Интерпайп" предпринял все усилия для обеспечения непрерывной производственной деятельности, все отгрузки выполняются в срок и без каких-либо приостановок или задержек.

В письме напоминается, что в целях предотвращения распространения вируса и поддержки здравоохранения Украины "Интерпайп" уже перечислил $2 млн на приобретение тест-систем на коронавирус. Кроме того, "Интерпайп" также решил вернуть государству сэкономленные 35 млн грн из-за налоговых каникул в период с 1 марта по 30 апреля, введенных для поддержки бизнеса во время пандемии (17 марта Верховная рада приняла закон №3220 "О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины", согласно которому в период с 1 марта по 30 апреля не начисляется и не взымается оплата с предприятий за аренду земли, а также недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности – ИФ).

"На сегодняшний день "Интерпайп" принимает активное участие в антикризисном штабе по борьбе с коронавирусом в Днепропетровской области, координируя усилия представителей бизнеса и местных властей. Мы также принимаем участие во всех противоэпидемических мероприятиях по всей стране", - констатируется в заявлении.

В связи со вспышкой коронавируса во всем мире, Interpipe ввела дополнительные меры, направленные на предотвращение проникновения коронавируса на своих объектах. Алкотестеры на контрольно-пропускных пунктах отключены, в бытовках и офисах установлены дезинфицирующие средства для рук, сотрудникам были предоставлены бесконтактные термометры и маски.

На этот период "Интерпайп" также приостановил учебные программы, культурные и спортивные мероприятия. Командировки за пределы Украины приостановлены и ограничены внутри страны. В то же время встречи в штаб-квартире и производственные совещания проводятся в режиме онлайн. Сотрудникам офиса была предоставлена возможность удаленного формата работы.

"Интерпайп" также ввел обязательную термометрию для каждого сотрудника, а также для других специалистов - водителей, подрядчиков, аудиторов и посетителей. Люди с высокой температурой не допускаются на территории объектов. Кроме того, "Интерпайп" продолжает использовать корпоративный транспорт по 40 маршрутам для доставки сотрудников на свои производственные площадки, резюмируется в заявлении.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.