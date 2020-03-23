Глава Dragon Capital прогнозирует падение ВВП в Украине на 4% по оптимистическому и на 9% по базовому сценарию

Экономика Украины сократится на 4% ВВП по оптимистическому сценарию и на 9% по базовому, прогнозирует глава инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала.

"Если карантин в основных странах, в ЕС, США и в Украине в том числе, продлится максимум три месяца и не затянется до второго полугодия. Если пойдет на спад количество зараженных до конца мая и экономика сможет с третьего квартала работать, то сокращение мирового ВВП составит 1-2%. Это больше, чем было в 2009-м. В Украине ВВП сократится на 4%", - сказал Фиала в эфире "Свободы слова" 20 марта.

Такой сценарий предполагает девальвацию гривни до 30 грн/$1 при инфляции на уровне 5%, а также достаточно большой рост безработицы и падение доходов бюджета, добавил он.

"Если карантин сдвинется до июня-июля и нельзя его будет остановить либо либерализировать, то ожидаем падение экономики (Украины - ИФ) на 9% ВВП. Курс - 35 грн/$1, рост инфляции", - прогнозирует Томаш Фиала.

Правительству, в первую очередь, следует выполнить условия сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), полагает он.

"Это значит принятие двух законов. Мы надеемся, что в начале следующей недели парламент соберется и будут проголосованы эти два закона", - добавил глава Dragon Capital.

Двумя основными предварительными мерами для заключения новой программы с МВФ является принятие закона о рынке земли и правок в закон о банках, который делает невозможным нанесение вреда публичным финансам от бывших собственников банков, в свое время выведенных Национальным банком с рынка.