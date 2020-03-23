Экономика

10:17 23.03.2020

Компания OKKO профинансирует дополнительные 20 тыс перевозок врачей во время карантина – Минздрав

2 мин читать
Компания OKKO профинансирует дополнительные 20 тыс перевозок врачей во время карантина – Минздрав

Холдинг OKKO Group профинансирует дополнительные 20 тысяч перевозок врачей во время карантина в рамках инициативы Министерства здравоохранения Украины и компании Uber, сообщается на странице Минздрава в соцсети Facebook в понедельник.

"Компания ОККО поддержала инициативу Минздрава и профинансирует еще 20 000 перевозок через сервис Uber к рабочим местам медработников, которые спасают жизнь и здоровье украинцев во время распространения коронавирусной болезни в стране. Услуга доступна в семи городах присутствия Uber в Украине: Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ранее Минздрав, органы местного самоуправления и Uber договорились о бесплатных транспортных услугах по перевозке медицинских работников к рабочим местам во время карантина. Договоренность предусматривала осуществление 10 тысяч перевозок. Министерство здравоохранения призвало другой бизнес также проявить социальную ответственность и присоединиться к инициативе.

OKKO Group – всеукраинский холдинг, флагманом которого является сеть АЗК "ОККО" ("Концерн "Галнафтогаз"). В состав OKKO Group входит более 10 разнопрофильных бизнесов в сфере производства, торговли, строительства, страховых, сервисных и других услуг.

В холдинг также входит жилищно-строительная компания "Ваш дом", занимающаяся проектированием, строительством и реализацией жилищных проектов. В портфеле компании ЖК "Пасичный", ЖК Villa Magnolia и монолитно-каркасный многоэтажный дом по ул. Зубривской во Львове, элитный ЖК в Ужгороде и жилой кирпичный дом в Мукачево. Общая площадь проектов компании составляет более 120 тыс. кв.м.

Акционерами и институциональными инвесторами компаний холдинга являются Европейский банк реконструкции и развития, GoldmanSachs, Horizon Capital, Renaissance Capital, Genesis AssetManagers, LLP и др.

Теги: #коронавирус #okko #перевозка #медперсонал
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:34 23.03.2020
Минсоцполитики Украины назвало категории людей, которые также могут получить дополнительную тысячу гривень в апреле

Минсоцполитики Украины назвало категории людей, которые также могут получить дополнительную тысячу гривень в апреле

10:31 23.03.2020
Французская фармацевтическая компания определила около 100 препаратов, способных помочь в лечении COVID-19

Французская фармацевтическая компания определила около 100 препаратов, способных помочь в лечении COVID-19

10:27 23.03.2020
Киев выделил 260 млн грн на противодействие по распространению коронавируса – Кличко

Киев выделил 260 млн грн на противодействие по распространению коронавируса – Кличко

10:26 23.03.2020
"Интерпайп" заверил инвесторов в стабильной работе своих предприятий и рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом

"Интерпайп" заверил инвесторов в стабильной работе своих предприятий и рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом

10:22 23.03.2020
Более 20 тыс. людей добровольно согласились заразиться, для разработки вакцины от коронавируса

Более 20 тыс. людей добровольно согласились заразиться, для разработки вакцины от коронавируса

10:20 23.03.2020
"Vodafone Украина" закупил ИВЛы для больниц во Львове, Луцке, Харькове и Житомире

"Vodafone Украина" закупил ИВЛы для больниц во Львове, Луцке, Харькове и Житомире

10:10 23.03.2020
ЕС открыл доступ к стандартам для производства защитных средств от коронавируса

ЕС открыл доступ к стандартам для производства защитных средств от коронавируса

10:08 23.03.2020
МХП выделяет 15 млн грн на борьбу с коронавирусом в Винницкой области

МХП выделяет 15 млн грн на борьбу с коронавирусом в Винницкой области

10:07 23.03.2020
ЧМ-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса

ЧМ-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса

10:05 23.03.2020
“Кернел” направляет 55 млн грн на закупку экспресс-тестов для диагностики коронавируса

“Кернел” направляет 55 млн грн на закупку экспресс-тестов для диагностики коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство сформировало стабилизационный фонд, распределило средства резервного фонда, облегчило таможенные процедуры для медтоваров - премьер

Чистая продажа валюты Нацбанком на межбанке за неделю составила $1,038 млрд

Продажу наличного доллара Нацбанк планирует на следующую неделю

Украина рассчитывает на финансирование МВФ по программам борьбы с коронавирусом

НБУ на днях утвердит стандартные правила "кредитных каникул" для всех

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Dragon Capital прогнозирует падение ВВП в Украине на 4% по оптимистическому и на 9% по базовому сценарию

Правительство сформировало стабилизационный фонд, распределило средства резервного фонда, облегчило таможенные процедуры для медтоваров - премьер

Нефтяные цены меняются разнонаправленно, Brent подешевела до $26 за баррель

Бизнес ожидает от власти усиления потенциала медслужб и продолжения сотрудничества с МВФ

"Интерпайп" заверил инвесторов в стабильной работе своих предприятий и рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом

Россия вопреки международным нормам не пропускает в Украину транзитную фуру с марлей для масок

Чистая продажа валюты Нацбанком на межбанке за неделю составила $1,038 млрд

Завод "Буревестник" мог бы выпустить 100 аппаратов ИВЛ за 3 мес. при погашении 110 млн долгов

Prom.ua решил изъять из каталога товары "от коронавируса", медицинские маски и блокирует недобросовестных продавцов

"Нова Пошта", АТБ и Rozetka совместно запускают услугу доставки продуктов питания

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА