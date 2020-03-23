Компания OKKO профинансирует дополнительные 20 тыс перевозок врачей во время карантина – Минздрав

Холдинг OKKO Group профинансирует дополнительные 20 тысяч перевозок врачей во время карантина в рамках инициативы Министерства здравоохранения Украины и компании Uber, сообщается на странице Минздрава в соцсети Facebook в понедельник.

"Компания ОККО поддержала инициативу Минздрава и профинансирует еще 20 000 перевозок через сервис Uber к рабочим местам медработников, которые спасают жизнь и здоровье украинцев во время распространения коронавирусной болезни в стране. Услуга доступна в семи городах присутствия Uber в Украине: Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ранее Минздрав, органы местного самоуправления и Uber договорились о бесплатных транспортных услугах по перевозке медицинских работников к рабочим местам во время карантина. Договоренность предусматривала осуществление 10 тысяч перевозок. Министерство здравоохранения призвало другой бизнес также проявить социальную ответственность и присоединиться к инициативе.

OKKO Group – всеукраинский холдинг, флагманом которого является сеть АЗК "ОККО" ("Концерн "Галнафтогаз"). В состав OKKO Group входит более 10 разнопрофильных бизнесов в сфере производства, торговли, строительства, страховых, сервисных и других услуг.

В холдинг также входит жилищно-строительная компания "Ваш дом", занимающаяся проектированием, строительством и реализацией жилищных проектов. В портфеле компании ЖК "Пасичный", ЖК Villa Magnolia и монолитно-каркасный многоэтажный дом по ул. Зубривской во Львове, элитный ЖК в Ужгороде и жилой кирпичный дом в Мукачево. Общая площадь проектов компании составляет более 120 тыс. кв.м.

Акционерами и институциональными инвесторами компаний холдинга являются Европейский банк реконструкции и развития, GoldmanSachs, Horizon Capital, Renaissance Capital, Genesis AssetManagers, LLP и др.