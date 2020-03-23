Экономика

10:02 23.03.2020

Правительство сформировало стабилизационный фонд, распределило средства резервного фонда, облегчило таможенные процедуры для медтоваров - премьер

2 мин читать
Правительство сформировало стабилизационный фонд, распределило средства резервного фонда, облегчило таможенные процедуры для медтоваров - премьер

Кабинет министров на заседании в пятницу принял решение о формировании стабилизационного фонда государства, пересмотрел очередное распределение резервного фонда, облегчил режим таможенного оформления и фактически снял режим налогообложения для необходимых медицинских препаратов, средств индивидуальной защиты и оборудования, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы приняли решение о формировании стабилизационного фонда государства. Это то, чего все ждут, как раз этой денежной корзины, которая позволит нам достаточно быстро принимать решения по закупке масок, аппаратов, оборудования, о выплате средств медикам", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Шмыгаль также отметил, что было принято решение об очередном распределении государственного резервного фонда.

"И также значительно облегчили, фактически ускорили поступление необходимых медицинских препаратов, средств индивидуальной защиты, оборудования на территорию Украины. Облегчили режим таможенного оформления, сняли фактически режим налогообложения для подобных средств, чтобы это можно было решать буквально за день, всё, что прилетает", - указал он.

Как сообщается на сайте правительства, из резервного фонда госбюджета Министерству здравоохранения выделено 35,6 млн грн, Министерству юстиции (для Государственной уголовно-исполнительной службы) – 3,6 млн грн для обеспечения средствами индивидуальной защиты работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий.

Кабмин также выделил из резервного фонда 639 тыс. грн Министерству инфраструктуры для возмещения расходов, связанных с осуществлением неотложной эвакуации граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса в Италии.

Теги: #шмыгаль #коронавирус #стабфонд #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:34 23.03.2020
Минсоцполитики Украины назвало категории людей, которые также могут получить дополнительную тысячу гривень в апреле

Минсоцполитики Украины назвало категории людей, которые также могут получить дополнительную тысячу гривень в апреле

10:31 23.03.2020
Французская фармацевтическая компания определила около 100 препаратов, способных помочь в лечении COVID-19

Французская фармацевтическая компания определила около 100 препаратов, способных помочь в лечении COVID-19

10:27 23.03.2020
Киев выделил 260 млн грн на противодействие по распространению коронавируса – Кличко

Киев выделил 260 млн грн на противодействие по распространению коронавируса – Кличко

10:26 23.03.2020
"Интерпайп" заверил инвесторов в стабильной работе своих предприятий и рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом

"Интерпайп" заверил инвесторов в стабильной работе своих предприятий и рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом

10:22 23.03.2020
Более 20 тыс. людей добровольно согласились заразиться, для разработки вакцины от коронавируса

Более 20 тыс. людей добровольно согласились заразиться, для разработки вакцины от коронавируса

10:20 23.03.2020
"Vodafone Украина" закупил ИВЛы для больниц во Львове, Луцке, Харькове и Житомире

"Vodafone Украина" закупил ИВЛы для больниц во Львове, Луцке, Харькове и Житомире

10:17 23.03.2020
Компания OKKO профинансирует дополнительные 20 тыс перевозок врачей во время карантина – Минздрав

Компания OKKO профинансирует дополнительные 20 тыс перевозок врачей во время карантина – Минздрав

10:10 23.03.2020
ЕС открыл доступ к стандартам для производства защитных средств от коронавируса

ЕС открыл доступ к стандартам для производства защитных средств от коронавируса

10:08 23.03.2020
МХП выделяет 15 млн грн на борьбу с коронавирусом в Винницкой области

МХП выделяет 15 млн грн на борьбу с коронавирусом в Винницкой области

10:07 23.03.2020
ЧМ-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса

ЧМ-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Чистая продажа валюты Нацбанком на межбанке за неделю составила $1,038 млрд

Продажу наличного доллара Нацбанк планирует на следующую неделю

Украина рассчитывает на финансирование МВФ по программам борьбы с коронавирусом

НБУ на днях утвердит стандартные правила "кредитных каникул" для всех

Нацбанк не вводит ограничения на работу банковской системы

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Dragon Capital прогнозирует падение ВВП в Украине на 4% по оптимистическому и на 9% по базовому сценарию

“Кернел” направляет 55 млн грн на закупку экспресс-тестов для диагностики коронавируса

Нефтяные цены меняются разнонаправленно, Brent подешевела до $26 за баррель

Бизнес ожидает от власти усиления потенциала медслужб и продолжения сотрудничества с МВФ

"Интерпайп" заверил инвесторов в стабильной работе своих предприятий и рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом

Россия вопреки международным нормам не пропускает в Украину транзитную фуру с марлей для масок

Чистая продажа валюты Нацбанком на межбанке за неделю составила $1,038 млрд

Завод "Буревестник" мог бы выпустить 100 аппаратов ИВЛ за 3 мес. при погашении 110 млн долгов

Prom.ua решил изъять из каталога товары "от коронавируса", медицинские маски и блокирует недобросовестных продавцов

"Нова Пошта", АТБ и Rozetka совместно запускают услугу доставки продуктов питания

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА