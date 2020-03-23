Правительство сформировало стабилизационный фонд, распределило средства резервного фонда, облегчило таможенные процедуры для медтоваров - премьер

Кабинет министров на заседании в пятницу принял решение о формировании стабилизационного фонда государства, пересмотрел очередное распределение резервного фонда, облегчил режим таможенного оформления и фактически снял режим налогообложения для необходимых медицинских препаратов, средств индивидуальной защиты и оборудования, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы приняли решение о формировании стабилизационного фонда государства. Это то, чего все ждут, как раз этой денежной корзины, которая позволит нам достаточно быстро принимать решения по закупке масок, аппаратов, оборудования, о выплате средств медикам", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Шмыгаль также отметил, что было принято решение об очередном распределении государственного резервного фонда.

"И также значительно облегчили, фактически ускорили поступление необходимых медицинских препаратов, средств индивидуальной защиты, оборудования на территорию Украины. Облегчили режим таможенного оформления, сняли фактически режим налогообложения для подобных средств, чтобы это можно было решать буквально за день, всё, что прилетает", - указал он.

Как сообщается на сайте правительства, из резервного фонда госбюджета Министерству здравоохранения выделено 35,6 млн грн, Министерству юстиции (для Государственной уголовно-исполнительной службы) – 3,6 млн грн для обеспечения средствами индивидуальной защиты работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий.

Кабмин также выделил из резервного фонда 639 тыс. грн Министерству инфраструктуры для возмещения расходов, связанных с осуществлением неотложной эвакуации граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса в Италии.