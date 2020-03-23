Экономика

09:34 23.03.2020

Нефтяные цены меняются разнонаправленно, Brent подешевела до $26 за баррель

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Нефтяные цены меняются разнонаправленно, Brent подешевела до $26 за баррель

Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в понедельник.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 07:32 составляет $26,04 за баррель, что на $0,94 (3,48%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы снизились в цене на $1,49 (5,2%), до $26,98 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,11 (0,49%) - до $22,74 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $22,63 за баррель.

На прошлой неделе цена WTI обрушилась на 29,3%, что стало максимальным недельным снижением с 1991 года. Brent за неделю потеряла 20,3%.

При этом в марте нефть WTI подешевела на 43,9% и может продемонстрировать рекордное падение по итогам месяца, пишет CNBC.

"Мы ожидаем, что цены продолжат колебаться, пока ценовое равновесие не будет достигнуто, и рост производства не будет остановлен, - отмечает аналитик Rystad Energy Луиз Диксон, - Эта наиболее мрачная картина спроса, которую мы наблюдаем за долгое время, с одновременным падением спроса на авиатопливо, бензин, судовое топливо, нефтепродукты и нефть, используемую для электрогенерации".

Тем временем генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо и комиссар регулирующего органа, отвечающего за освоение нефтяных месторождений в крупнейшем нефтедобывающем штате США Техасе, Райан Ситтон (Ryan Sitton) обсудили мировой спрос и предложение нефти. Ситтон сообщил, что Баркиндо пригласил его принять участие в следующем заседании ОПЕК.

Ранее WSJ анонсировала эту встречу как попытку американских производителей сланцевой нефти начать диалог с ОПЕК, который может помочь установить перемирие между тремя крупнейшими мировыми производителями нефти и потенциально разрешить саудовско-российскую ценовую войну, которая опустошила нефтяные рынки за последние недели.

Теги: #цены #нефть
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