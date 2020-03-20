Чистая продажа валюты Нацбанком на межбанке за неделю составила $1,038 млрд

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 16 по 20 марта продолжил интервенции на межбанковском валютном рынке в поддержку гривни и продал с этой целью $1,088 млрд, вместе с тем регулятор купил $50 млн, тогда как неделей ранее объем проданной центробаном валюты составил $981,60.

Согласно данным на сайте НБУ, $557,5 млн было продано с выбором лучшей цены купли-продажи, $130,5 млн – на валютных аукционах, а в рамках интервенций по единому курсу регулятор продал $400 млн и купил $50 млн.