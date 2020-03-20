Продажу наличного доллара Нацбанк планирует на следующую неделю

Продажу наличного доллара Наиональный банк планирует на следующую неделю, сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"На следующих неделях планируем также организовать продажу наличного доллара, чтобы банки могли полностью удовлетворить потребности клиентов в иностранной валюте", - сказал Чурий в ходе онлайн-брифинга в Киеве в пятницу.

Он уточнил, что основной спрос наличного доллара формируют украинские компании, в последнее время - физлица.