Экономика

12:30 20.03.2020

Нацбанк не вводит ограничения на работу банковской системы

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Нацбанк не вводит ограничения на работу банковской системы

Национальный Банк Украины (НБУ) не будет вводить ограничения на работу банковской системы, наоборот, он отменил ряд платежей для облегчения ее работы на время эпидемии коронавируса, сообщил глава центробанка Яков Смолий.

"Мы не вводим какие-либо ограничения на работу банковской системы. Чтобы безналичные платежи были выгоднее и доступнее, мы на период карантина отменяем тарифы на работу системы электронных платежей", – сказал он на онлайн-брифинге в пятницу.

Теги: #смолий #нацбанк #банки
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