Экономика

12:15 20.03.2020

НБУ запретил банкам вводить любые ограничения по депозитам с истекшим сроком, оттока депозитов практически нет

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НБУ запретил банкам вводить любые ограничения по депозитам с истекшим сроком, оттока депозитов практически нет

Национальны банк Украины (НБУ) запретил вводить ограничения по депозитам с истекшим сроком, за последние 10 дней оттока депозитов практически нет, сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

"Мы запретили банкам вводить какие-либо ограничения, срок которых закончился. То есть, если у вас закончился депозит, можете делать с ним все что угодно: продолжить, снять. Никаких ограничений нет. В течение последних 10 дней в банковской системе практически нет оттока депозитов", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу.

Теги: #депозиты #нбу #смолий
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