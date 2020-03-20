ПриватБанк первым запустил услугу онлайн купли-продажи ОВГЗ

Государственный ПриватБанк (Киев) добавил для своих клиентов услугу купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) онлайн, сообщил ПриватБанк в пятницу.

"ПриватБанк 20 марта 2020 года расширил для своих клиентов перечень услуг с ценными бумагами, предоставив возможность покупать и продавать ОВГЗ в режиме онлайн в веб-версии Приват24", – говорится в сообщении.

Банк уточнил, что для покупки нужно будет подписать документы при помощи электронной подписи (ЭЦП или КЭП). Дополнительно, клиенты ПриватБанка могут видеть в режиме онлайн актуальную информацию по котировкам ОВГЗ.

Как сообщалось, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 12 марта согласовала рекламу услуг онлайн сервиса купли-продажи ОВГЗ в мобильном приложении ПриватБанка.

Банк, в частности, просил у регулятора разрешение на размещение контекстной и медийной рекламы в Интернет, видео-ролика на официальном сайте банка и в Интернет.

По данным источника в НКЦБФР, в данный момент ОВГЗ в приложении можно будет приобрести только через биржу "Перспектива" и по ценам данной биржи.