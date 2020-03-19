Экономика

20:54 19.03.2020

Курс гривни на межбанке в четверг упал до 27,845 грн/$1, на наличном рынке – до 27,48-28,54 грн/$1

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Курс гривни на межбанке в четверг упал до 27,845 грн/$1, на наличном рынке – до 27,48-28,54 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 27,845 грн/$1 с 27,390 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили дилеры коммерческих банков агентству "Интерфакс-Украина".

По их данным, котировки гривни по окончанию торгов составили 27,81-27,88 грн/$1.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на наличном рынке курс гривни в четверг немного снизился до 27,48-28,54 грн/$1 (купля-продажа) после укрепления в среду до 27,23-28,54 грн/$1.

На "сером" рынке 19 марта курс нацвалюты составил 27,86-28,12 грн/$1, тогда как вечером 18 марта он укрепился до 27,82-28,17 грн/$1.

Банки снизили курс при онлайн-обмене и, по-прежнему, сохраняют очень большие спрэды. Например, monobank – до 27,66-28,49 грн/$1 (с 27,21-28,31 грн/$1 в среду вечером), ПриватБанк – до 27,6-28,6 грн/$1 (с 27,2-28,3 грн/$1), Ощадбанк – до 27,2-28,8 грн/$1 (с 27,0-28,5 грн/$1), Райффайзен банк Аваль – до 27,4-28,6 грн/$1 (с 27,2-28,6 грн/$1).

Нацбанк Украины установил официальный курс нацвалюты на 20 марта на уровне 27,8025 грн/$1 (19 марта – 27,2685 грн/$1).

По данным центробанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 19 марта снизился до 27,80 грн/$1 с 27,24 грн/$1 днем ранее.

Теги: #курс #гривна
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