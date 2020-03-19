Экономика

19:40 19.03.2020

США хотят воздействовать на РФ и СаудАравию, чтобы стабилизировать нефтяной рынок

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США хотят воздействовать на РФ и СаудАравию, чтобы стабилизировать нефтяной рынок

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в российско-саудовскую нефтяную ценовую войну, заставив дипломатическим путем Саудовскую Аравию снизить производство нефти и рассматривая новые санкции для России, чтобы стабилизировать рынки.

Как пишет WSJ со ссылкой на нескольких источников, знакомых с ситуацией, новая стратегия вытекает из просьбы в адрес администрации Трампа от нефтяных компаний США, которые просят ее ускорить дипломатическое вмешательство для влияния на нефтяные рынки, отмечают источники.

Цель такой стратегии - найти выход из ценовой войны, запущенной трениями между Россией и Саудовской Аравией, которая обрушила цены на нефть и подвергла риску банкротства десятки американских производителей.

Предполагается, что США попросят саудитов вернуться к их более низким уровням добычи нефти, предшествующим решению о росте, сделанном в этом месяце (после разрыва сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия заявила о росте производства с 9,7 до 12,3 млн баррелей нефти в сутки - ИФ), сообщил чиновник администрации, знакомый с ситуацией.

Администрация намерена уговаривать королевство через дипломатов Госдепартамента и Белый Дом напрямую через его Совет Национальной безопасности.

США также оценивает возможные санкции против России, говорит чиновник администрации, не уточнив детали возможных санкций и возможные последующие действия России.

Белый Дом не был доступен для комментариев немедленно.

Американские чиновники также изучают более долгосрочные решения, особенно более тесное сотрудничество с Саудовской Аравией, чтобы удержать от возвращения к альянсу с Россией, сказали несколько источников, знакомых с ситуацией.

Как сообщалось ранее, низкие цены на нефть стали серьезной проблемой для России, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне в четверг.

"Это очень плохо для России", - добавил Трамп.

"Я вмешаюсь, когда это будет необходимо", - добавил он, говоря о ситуации с ценами на нефть и о спорах РФ с Саудовской Аравией по этой теме.

Теги: #сша #россия #нефть #саудовская_аравия
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