Правительство Украины выделило МВД 70 млн грн на индивидуальную защиту от коронавируса - распоряжение

Кабинет министров Украины принял решение о выделении 70 млн грн Министерству внутренних дел для обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты при осуществлении противоэпидемических мероприятий по противодействию распространению острой респираторной болезни Сovid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на территории Украины.

Соответствующее распоряжение №318-р от 18 марта за подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля опубликовано на сайте правительства.

В том числе Государственной службе по чрезвычайным ситуациям выделено 33,2 млн грн, администрации Государственной пограничной службы - 9 млн. грн, Национальной полиции - 16 млн. грн, Национальной гвардии - 11 млн. грн , аппарату МВД – 800 тыс грн.

"Министерству финансов осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета", - говорится в рампоряжении.

МВД, в свою очередь, должно до 30 июля отчитаться об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению.