Экономика

18:32 19.03.2020

SkyUp не зарабатывает на спецрейсах и не получала информации о выделении средств правительством для возвращения украинцев из-за рубежа

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SkyUp не зарабатывает на спецрейсах и не получала информации о выделении средств правительством для возвращения украинцев из-за рубежа

Авиакомпания SkyUp не зарабатывает на билетах на специальные рейсы для возвращения украинцев из-за рубежа, говорится в сообщении, размещенном на сайте авиакомпании в четверг.

"На момент публикации этого поста SkyUp Airlines не получала информации ни о согласовании выделения ассигнований из резервного фонда бюджета, ни о предоставлении компании средств с указанием конкретных сумм на осуществление спецрейсов для возвращения украинцев из-за рубежа", - подчеркнули в авиакомпании.

Как отмечают в авиакомпании, стоимость билетов установлена по самому низкому тарифу, который авиакомпания может применить, чтобы возместить затраты на выполнение рейсов. Для некоторых рейсов, по информации SkyUp, авиакомпания даже не покрывает себестоимость.

"Компания не зарабатывает на спецрейсах. SkyUp не выполняет их за свой счет, но еще раз подчеркиваем - не зарабатывает на этом. Мы сотрудничаем с государством: предоставляем наши самолеты, рейсы выполняют наши экипажи, работу которых компания оплачивает самостоятельно. Пассажиры платят только за организацию перелета", - подчеркнули в авиакомпании.

Согласно данным авиакомпании, все спецрейсы, которые выполнит SkyUp, можно условно разделить на четыре группы: рейсы продолжительностью до двух, трех, четырех и более четырех часов. Средний размер расходов компании на один круговой рейс (round trip) - стартует от EUR20 тыс.

При этом для всех пассажиров каждого рейса SkyUp установила единую цену на билет с учетом единицы зарегистрированного багажа весом до 23 кг.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины рассчитало необходимое финансирование для осуществления эвакуации украинцев авиасообщением. На эвакуацию 35,479 тыс. граждан Украины посредством выполнения 175 авиарейсов выделят ассигнования из резервного фонда госбюджета на сумму $4,162 млн.

Теги: #рейсы #skyup #коронавирус
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